Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что его соотечественники смогут преодолеть все возникающие трудности.

Как передает Sputnik Беларусь, об этом он заявил, поздравляя белорусов с праздником Пасхи.

«Мы всё можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили, справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода», — сказал он во время посещения храма Преображения Господня в городе Барань в Витебской области. Лукашенко также отметил, что нынешний год, по его мнению, будет переломным.

«Это действительно великий и светлый праздник, как бы ни пытались его затмить в нашей истории», — подчеркнул Лукашенко, поздравляя соотечественников с праздником.

Также Лукашенко отметил важность той работы, которая ложиться на плечи священнослужителей. Он поблагодарил всех священнослужителей и главу Белорусской православной церкви митрополита Павла за их труд.

Отметим, ранее Лукашенко заявил, что пятая колонна при поддержке западных спецслужб пытается расшатать ситуацию в Беларуси. Но, как считает белорусский лидер, спецслужбы республики успевают пресекать подобные попытки. Уже неоднократно, как заявил Лукашенко, была получена информация о том, что некоторые организации в Беларуси действуют по планам, разработанным западными спецслужбами, и получают на эти цели финансовую поддержку от западных фондов. Но Лукашенко уверен, что белорусским властям удастся справиться с ситуацией.