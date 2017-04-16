В Турции завершилось голосование на рефередуме по поправкам в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления, и начался подсчет голосов, передает РИА Новости.

Голосование в восточных провинциях началось в 07:00 по местному времени, в остальных провинциях — в 08:00, и завершилось в 16:00 и 17:00 соответственно.

Свыше 55 миллионов турецких избирателей могли проголосовать «за» или «против» по предложенным поправкам в конституцию страны.

За рубежом находятся два миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, которые могли воспользоваться правом голоса в 119 диппредставительствах Турции в 57 странах мира либо на 32 КПП страны.