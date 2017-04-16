В Средиземном море вблизи побережья Ливии терпит крушение немецкое спасательное судно, принадлежащее неправительственной организации Jugend Rettet.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается в фейсбуке НПО.

По предварительным данным, судно приняло на борт слишком много мигрантов, в связи с чем не может двигаться.

Судно посылает сигнал SOS итальянской береговой охране. В сообщении говорится, что вокруг корабля находятся лодки с еще около 400 беженцами, большинство из которых без спасательных жилетов.