Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не намерен посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на четыре матча национальной команды за оскорбление судьи, передает Газета.ру.
Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа встретился с Месси, чтобы убедить его поехать в Швейцарию, но футболист сообщил, что не намерен ехать в Цюрих и извиняться за свое поведение. Также Месси добавил, что до сих не получил никакого официального уведомления от ФИФА, передает COPE.
Форвард «Барселоны» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече отбора ЧМ-2018 с командой Чили. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.