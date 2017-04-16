Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не намерен посещать штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где будет рассматриваться апелляция на его дисквалификацию на четыре матча национальной команды за оскорбление судьи, передает Газета.ру.

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа встретился с Месси, чтобы убедить его поехать в Швейцарию, но футболист сообщил, что не намерен ехать в Цюрих и извиняться за свое поведение. Также Месси добавил, что до сих не получил никакого официального уведомления от ФИФА, передает COPE.

Ранее сообщалось, что дисквалификация футболиста на четыре матча чемпионата мира – 2018 может быть сокращена, если Месси 4 мая прилетит в Швейцарию и встретится с представителями ФИФА.

Форвард «Барселоны» был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление бокового арбитра во встрече отбора ЧМ-2018 с командой Чили. Сам Месси сказал, что не оскорблял арбитра, а выругался в воздух.