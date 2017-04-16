Причиненный ущерб владелец кафе оценил в 510 рублей.

Голодный разбойник с пистолетом похитил три шаурмы в Петербурге.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», 14 апреля около 19:30 неустановленный преступник вошел в кафе, расположенное у дома 52-А по Новочеркасскому проспекту. Угрожая пистолетом повару, злоумышленник похитил три шаурмыы, с которыми скрылся.

Это был мужчина 40-45 лет, среднего роста, в черной куртке и синих джинсах.

Причиненный ущерб владелец кафе, 39-летний уроженец Азербайджана, оценил в 510 рублей.