Израиль планирует построить в Азербайджане предприятие по производству семян овощных и плодовых культур (Seed Production Company). Об этом сказал Trend президент Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун.

По его словам, данный проект был инициирован год назад министерством сельского хозяйства Азербайджана и Торговой палатой.

«В конце 2016 года, в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку, был подписан контракт между министерством сельского хозяйства Азербайджана и компанией Israeli Plain Sciences (IPS) на создание государственного предприятия по выведению и производству семян», — сказал Каплун.

По его словам, качественные семена собственного производства — основа успешного фермерства, а использование качественных сортов семян, хорошо приспособленных к погодным условиям, дает возможность фермерам получить плодотворный урожай.

«Азербайджан имеет прекрасные условия для развития фермерских хозяйств. А создание местного производства семян позволит отказаться от их импорта, сэкономить средства госбюджета и создать новые рабочие места», — сказал Каплун.

По его словам, на данный момент сельское хозяйство Азербайджана полностью зависит от импортированных семян. Многие семена производятся европейскими компаниями, и не адаптированы под местные погодные условия.

«Строительство предприятия откроет новые возможности перед экономикой Азербайджана, а в будущем страна сможет сама экспортировать семена, что станет позитивным и значимым шагом в развитии всего агропромышленного комплекса», — сказал он.

Исполнителем проекта с израильской стороны будет компания IPS, которая выступит в партнерстве с несколькими ведущими израильскими компаниями и под руководством доктора сельскохозяйственных наук Одеда Саги, одного из лучших израильских специалистов в области выведения новых видов семян и их производства.

«Неотъемлемой частью проекта будет обучение азербайджанских специалистов технологиям выведения новых специально адаптированных сортов семян, идеально подходящим специфике азербайджанского климата и приоритетам потребителя. Для этого, в рамках проекта, будут построены лаборатории по исследованиям и развитию новых сортов», — сказал глава Торговой палаты.

Каплун добавил, что производство и использование семян, производимых в стране, является стратегическим вопросом для любого государства.