Аэропорты в индийских городах Мумбаи, Ченнаи и Хайдабарад были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на угрозу захвата авиалайнеров, передает РИА Новости.

По информации телеканала, тревога была объявлена после того, как старший офицер полиции Мумбаи накануне получил сообщение по электронной почте от женщины, которая сообщила, что она подслушала разговор шести мужчин в ресторане об одновременном угоне самолетов в трех аэропортах.

Полиция Мумбаи поставила в известность Центральные силы промышленной безопасности (CISF), ответственные за подержание безопасности в аэропортах страны. Сотрудники Службы национальной безопасности были приведены в состояние боевой готовности. Также были задействованы контртеррористические группы, усилившие охрану на входах и парковках аэропортов, кинологи с собаками и группы быстрого реагирования, сообщает телеканал.

Сотрудники служб безопасности порекомендовали авиалиниям быть максимально бдительными. Авиакомпании, в свою очередь, посоветовали пассажирам прибывать в аэропорты заранее и оказывать содействие сотрудникам службы охраны аэропортов.