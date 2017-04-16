В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами будет слабый туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, южный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем — 17-22 градусов тепла, в Баку ночью — 8-10, днем — 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью — 75-85, днем — 45-50 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, в некоторых местах ожидается туман. Но днем в некоторых западных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами порывистый западный ветер.

Ночью — 6-11, днем — 20-25 градуса тепла, в горах ночью от -0-3 градусов тепла, днем — 10-15 градусов тепла.