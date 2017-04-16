Находящийся с официальным визитом в Иране, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 16-го апреля встретился в Тегеране с Министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Хусейном Дехганом.

Как передает сайт Минобороны Азербайджана, посетив мемориальный комплекс шехидов, азербайджанская делегация почтила память и возложила венок к монументу.

Затем состоялась церемония официальной встречи. В ходе встречи делегаций двух стран в расширенном составе, были обсуждены перспективы расширения военного, военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности и другим вопросам.

“Азербайджан и Иран являются дружественными и братскими странами. Азербайджан заинтересован в военном сотрудничестве с Ираном” — заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

З.Гасанов отметил, что последние встречи лидеров Азербайджана и Ирана создали необходимые условия для военного сотрудничества. “Азербайджан придает видное значение обеспечению безопасности границ двух стран и не допустит их нарушения”, — подчеркнул министр.

“Мы не должны допустить, чтобы внешние силы нарушили военное сотрудничество Ирана и Азербайджана”.

В свою очередь министр обороны Ирана Гусейн Дехган заявил: “Мы не должны допустить, чтобы внешние силы нарушили военное сотрудничество Ирана и Азербайджана”.

По его словам, оба народа связывают этнические, исторические, культурные и религиозные связи. «Наши двухсторонние связи развиваются день изо дня. Было бы отрадно, если это сотрудничество развивалось и в оборонной сфере», — сказал он.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, иранский министр выразил надежду на мирное урегулирование этого противостояния.