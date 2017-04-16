Число погибших в результате обрушения мусорной свалки в столице Шри-Ланки возросло до 20.

Об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Гигантская свалка мусора загорелась и обрушилась на десятки жилищ в трущобах столицы Шри-Ланки Коломбо. Ранее сообщалось об 11 погибших и более 20 пострадавших.

По словам премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, в результате инцидента был нанесен ущерб 625 домам. Власти вскоре займутся ликвидацией мусора, военные продолжают поиски людей, которые могут оставаться под завалами.

В настоящее время в больницах находятся 12 человек.