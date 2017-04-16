В результате сильного наводнения в Иране погиб 41 человек.

Как сообщает агентство Asna, об этом заявил руководител Организации по чрезвычайным ситуациям Исламской Республики Исмаила Наджар.

По данным, еще 22 пропали без вести. Ранее власти сообщали о 35 жертвах.

Стихийное бедствие, вызванное идущими вторые сутки проливными дождями, произошло на северо-западе страны. Там разлились реки, вода смысла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.

Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях — Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан.