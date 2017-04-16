В Беркли, штат Калифорния, произошли потасовки между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Вторые требовали от главы Белого Дома опубликовать его налоговую декларацию.

Об этом передает Общественное со ссылкой на CNN.

В результате стычек полиция задержала 21 участника инцидента, 11 человек пострадали, в том числе и полицейский. 7 из них попали в больницу. Митингующие бросали петарды и использовали газовые баллончики. Сотрудники полиции изъяли у демонстрантов палки, ножи и электрошокеры.

Ранее сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы Нью-Йорка, требуя от президента США публикации его налоговой отчетности.