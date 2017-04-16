3 мая 2017 года в Белом доме состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

23 апреля в США вылетит палестинская делегация, которой предстоит подготовить визит Аббаса. На повестке дня – возобновление палестино-израильских переговоров.

Палестинцы также попытаются убедить американского лидера выступить против поселенческой деятельности и отказаться от планов перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

Напомним, первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса состоялся 10 марта. Именно в ходе этой беседы Трамп впервые пригласил Аббаса посетить Белый дом, чтобы обсудить возможности возобновления мирного процесса.

По словам пресс-секретаря Аббаса, Набиля Абу Рудейны, во время первого телефонного разговора Дональд Трамп напомнил о своей приверженности мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, а Махмуд Аббас, со своей стороны, подчеркнул, что считает мирное урегулирование стратегической целью, достижение которой позволит создать палестинское государство рядом с Израилем.

Президент Трамп уже провел переговоры с несколькими арабскими лидерами. В их числе президента Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз, король Иордании Абдалла Второй.