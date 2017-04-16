Министерство обороны ФРГ фиксирует по 4,5 тыс. кибератак ежедневно.

“В киберпространстве зачастую мы вообще не знаем, кто является преступником. Один только Бундесвер отражает ежедневно 4,5 тыс. кибератак”, – заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Глава ведомства также выразила мнение, что со временем цифровое пространство боевики из “Исламского государства” будут использовать только чаще, – пишет ТАСС.

“Им нужно всего три вещи – компьютер, доступ в интернет и специально обученный человек. ИГ, которую мы постепенно побеждаем с физической точки зрения, будет предпринимать все больше попыток перенести свою активность в виртуальное пространство”, – отметила она.

Как передавалось ранее, украинские “белые хакеры” признаны лучшими в мире по итогам прошлого года.