В адрес «Эха Москвы» начали поступать угрозы со стороны парламентариев и представителей духовенства Чечни, сообщает сайт радиостанции. Такая реакция последовала после требований о расследовании угроз журналистам «Новой газеты». Муфтий Чечни Салах Межиев резко отреагировал на слова главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова, который сравнил угрозы в адрес авторов расследования о преследованиях геев в Чечне с угрозами «Исламского государства» в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков.

Муфтий назвал журналистов «вставшими на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ в лице духовенства Чеченской республики». По его словам, «на справедливое ответное заявление …, что за клевету придется отвечать, уцепились за слово «возмездие»…. И нам совершенно все равно, как тот или иной воспринимает (это) слово, важен сам факт, что оно неизбежно», – отметил Межиев. Его поддержал и депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Он назвал журналистов радиостанции «госдеповскими агентами» и «провокаторами».

Ранее солидарность сотрудникам «Новой газеты» выразили также «Медиазона», «Лентач», The Moscow Times, ТВ-2, «Дождь», партия «Яблоко» и движение «За права человека».