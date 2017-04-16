Фрегат военно-морских сил Великобритании HMS Sutherland сопроводит два военных корабля ВМС РФ, когда те будут проходить через Ла-Манш.

Об этом стало известно из сообщения на сайте правительства Британии. сообщает РБК.

Российские корветы «Сообразительный» и «Бойкий» обнаружили утром 14 апреля, когда они проходили по Северному морю в сторону пролива Па-де-Кале. К концу того же дня к ним присоединились судна сопровождения – танкер и океанский буксир.

Следить за прохождением российских кораблей вблизи территориальных вод Великобритании направили HMS Sutherland. По словам министра обороны Майкла Фэллона, «Королевский флот сохраняет бдительность и всегда готов обеспечить безопасность Британии».