Руководство США резко осудило теракт в Сирии, число жертв которого по последним данным составило 100 человек.

Об этом сoобщает ТАСС.

«Мы по-прежнему остаемся твердо приверженными разгрому террористов, включая «Исламское государство» и «Аль-Каиду», видя в этом свой высший приоритет в Сирии», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Он также отметил, что Вашингтон выступает против любых действий, направленных на поддержку и усиление террористов со всех сторон конфликта в Сирии.

Ранее сообщалось, что генсек ООН осудил теракт в Сирии.