На вокзале в Вене столкнулись два поезда. В результате происшествия есть раненые. Об этом сообщает APA.

Один из поездов сошел с рельсов. Пресс-секретарь полиции Патрик Майерхофер сообщил, что ранены семь человек, у одного из них сломана рука.