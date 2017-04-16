На вокзале в Вене столкнулись два поезда. В результате происшествия есть раненые. Об этом сообщает APA.
На вокзале в Вене столкнулись два поезда. В результате происшествия есть раненые. Об этом сообщает APA.
Дата: 2017/04/16 10:12
Раздел: Мир
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