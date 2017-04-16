Венесуэльские власти задержали 30 человек за совершение правонарушений в ходе акций протеста в городе Лос-Текес, столице штата Миранда.

Об этом в субботу газета El Nacional.

«Задержанные занимались разрушением объектов инфраструктуры, препятствовали движению и перекрывали улицы столицы штата, — цитирует издание Франсиско Гарсеса, главу муниципалитета Гуайкапуро, где расположен город. — В субботу ситуацию взяли под контроль силы безопасности». Как сообщается, участники беспорядков в Лос-Текес разграбили несколько магазинов и неоднократно вступали в столкновения с полицией.