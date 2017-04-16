Тысячи протестующих вышли в субботу на улицы Нью-Йорка, требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности, передает агентство Рейтер.

Как сообщают организаторы, нью-йоркский протест стал лишь одним из более 150, проходящих по всей стране и за ее пределами. Наряду с крупнейшими городами США, такими как Вашингтон и Лос-Анджелес, проведение маршей также планируется в Европе, Японии и Новой Зеландии.

Нью-йоркские демонстранты собрались на так называемый «Налоговый марш» в районе Средний Манхэттен, они хотят привлечь внимание к отказу президента публиковать свою налоговую декларацию. Шествие началось в Брайант-парке, где, по оценкам Рейтер, собрались пять тысяч протестующих.

Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Политические противники заявляли, что Трамп может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве.