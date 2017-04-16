Члены парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Артак Закарян и Артак Давтян назначены заместителями министра обороны страны, сообщает в субботу сайт военной информации Razm.info.

По данным сайта, Закарян назначен на должность первого заместителя министра обороны, Давтян стал заместителем министра обороны. Сообщается, что оба уже приступили к исполнению своих обязанностей.

В Национальном собрании пятого созыва, полномочия которого завершатся в ближайшие дни, Закарян возглавлял постоянную комиссию по внешним связям, а Давтян — постоянную комиссию по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта.