«Скоро я поеду в Москву, я буду там раньше судебного рассмотрения, несмотря на то, что я не имею никакого отношения к Конгрессу, я не могу оставаться равнодушным».

Доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов дал обширное интервью газете «Ени Мусават» в связи с процессами, происходящими вокруг Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) и не только. Минвал представляет вниманию своих читателей данное интервью.

— Ильхам муаллим, инициатива ликвидации регистрации ВАК вызвала гораздо больший резонанс, чем ожидалось. Обычно мы наблюдаем более осторожную официальную позицию в связи с принимаемыми в России решениями, но на этот раз отношение было совершенно иным. В Милли Меджлисе прозвучал протест и высказались заявления, что за этим решением стоят армяне. У вас есть возможность выхода напрямую на правящие круги России. Что происходит? Почему Министерство юстиции России хочет ликвидировать самую большую диаспорскую организацию Азербайджана?

— Вы могли спросить у выступающих депутатов, откуда у них информация о регистрации? Если в Милли Меджлисе обсуждают этот вопрос, то кто-то должен дать полную информацию об этом, а потом уже можно обсуждать. А то получается, что в парламенте обсудили этот вопрос без наличия официальных документов и информации, никто из занимающихся этим делом официальных лиц не пришел и не дал никакой информации. Выходит, что депутаты обсудили только написанное в газетах.

— Но судя по выступлениям депутатов, они проинформированы об этом процессе. Они сказали, что ранее в ВАК отправлялось письмо о недочетах с документацией. Они сказали, что в конце 2016 года было избрано новое руководство ВАК, и когда велась работа по приведению в порядок документации, Минюст обратился в Верховный суд по поводу лишения ВАК регистрации…

— Если этот вопрос обсуждается, значит и в Баку, и в Москве есть занимающиеся этим делом официальные лица, которые владеют полной информацией, сперва надо было выслушать их. После этого можно было высказывать свои мысли по этому поводу. Честно говоря, я и сам прочитал эту информацию в газетах, Минюст отправил в Верховный суд материалы проведенного в декабре съезда. Был поставлен вопрос о ликвидации регистрации.

— Наверное, у вас была возможность разобраться в этом…

— Меня и самого беспокоит этот вопрос. Да, я не имею никакого отношения к Конгрессу. В том смысле, что напрямую в работе Конгресса я не участвую, на декабрьский съезд меня не приглашали. Но тем не менее, так как я чаще всего нахожусь в Москве, я лично знаком с проживающими там азербайджанцами, руководителями диаспор в регионах, отдельными представителями азербайджанской диаспоры, поэтому я не мог остаться равнодушным к этому делу. Затем некоторые проживающие в России представители диаспоры позвонили мне и спросили, не знаю ли я, в чем дело? Вслед за ними ко мне обратились некоторые руководители Конгресса и вице-президенты, сказали, что поднят вопрос о ликвидации ВАК и спросили мое мнение по поводу того, чем закончится это дело. Я сказал, что не знаю, кто этим занимается, и это надо спрашивать у него. Несколько дней назад мне позвонил Назим Ибрагимов, чувствовалось его беспокойство в связи с этим делом. Он сказал, что тоже прочитал об этом в СМИ. Я спросил, в чем заключается причина требования ликвидации ВАК, ведь это неспроста. Он ответил, что они и сами не знают причины. Я спросил, что я могу сделать? Он попросил меня узнать причину, я ответил, что постараюсь. Я не стал откладывать этот вопрос и занялся им на следующее утро, ведь я знал, что 11 апреля должен был состояться суд. Поэтому я поспешил все разузнать, и мне это удалось. Затем я сообщил Назим муаллиму, что документы, отправленные Конгрессом для регистрации, были составлены неверно. Я сказал, что не знаю, в курсе он или нет, но Минюст до съезда и после него отправлял письмо с предупреждением, что в документации имеются недочеты, которые необходимо исправить. Но в Конгрессе не отреагировали на это письмо. Я сказал, что мне дали такую информацию по этому вопросу. Речь идет о том, что обращение в суд было направлено из-за неверно составленной документации. А до этого руководству ВАК отправляли письмо.

— А каково российское законодательство, не мог бы Минюст предоставить ВАК очередной шанс?

— Для этого и отправлялось письмо, чтобы пришел их представитель, и ему объяснили, где и что надо исправить.

— Никто не пошел?

— Если бы кто-то пошел, то зачем бы стали обращаться в суд?

— Ильхам муаллим, время от времени мы видели вред от поступающих со стороны России опасностей, поэтому это естественно, что мы сомневаемся. На сегодняшний день в России имеются десятки армянских диаспорских организаций, даже действующих под названием «Арцах», а также претендующих на Нахчыван организаций, которые свободно проводят свою деятельность. Не кажется ли вам, что сущность происходящих вокруг ВАК процессов не правовая, а политическая?

— Одно дело, политизировать этот вопрос, а другое дело – говорить с юридической точки зрения… В принципе, не стоит искать виновника на стороне. Конгресс сам виноват, что подошел к этому вопросу халатно. Речь идет об этом.

— Но даже председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин открыто выразил протест против решения Минюста России. Значит, заявление о политической подоплеке не могло быть полностью небезосновательным…

— Во-первых, это не такой вопрос, который дойдет до уровня президента России. Между Азербайджаном и Россией сложились такие отношения, что такой мелкий вопрос не сможет нанести им ущерб. Тут есть один момент. Почему я говорю, что не стоит политизировать этот вопрос? Вернемся к истории, к вопросу создания Конгресса. Мы все знаем, что инициатором создания Конгресса был покойный Гейдар Алиев. Я помню, что в 2001 году, когда проводился съезд диаспорской организации, этим делом очень активно занимался ныне покойный Гурбанов Айдын Самедович – младший брат нынешнего председателя Конгресса. Он занимался подготовкой и организационными вопросами. Большой вклад в создание Конгресса внес и бывший посол Азербайджана в России Рамиз Ризаев. Тогда Айдын Гурбанов попросил у меня разрешение подготовить поздравительное письмо участникам намечавшегося съезда от имени Путина, чтобы я передал его ему на подпись. Я согласился, вместе с ныне покойным Айдыном Гурбановым мы подготовили письмо, которое я отнес Путину. Почему я все это вам рассказываю? Потому что я хочу сказать, что связывать нынешнюю ситуацию с Путиным несправедливо.

— Интересный факт. Какова была реакция на письмо?

— Я отнес письмо, сказал, что мы готовимся к съезду, было бы хорошо, если бы вы подписали это письмо, а мы зачитали его. А он мне ответил, что получится нехорошо, если кто-то из вас зачитает мое письмо, лучше я поручу это сделать Волошину Александру Стальевичу – тогдашнему руководителю Администрации Президента. Так оно и произошло. Через несколько дней после этого я сказал президенту, что наш съезд уже прошел, но мы должны создать связи с кем-то из правящих кругов России, чтобы правительство знало, чем занимается наша организация, и нам оказали помощь. Он ответил, очень хорошо и поручил Волошину встретиться со мной и обсудить вместе все вопросы. Мы три часа сидели и говорили об этом с Волошиным, обсуждали планы. После этого наш Конгресс работал очень хорошо. Мы помогали друг другу, советовались, проводили заседания Правления. Обратите внимание, на то, кто в него входил: Вахид Алекперов, покойный Айдын Гурбанов, Тельман Исмаилов, Араз Агаларов, Рустам Ибрагимбеков, Таир Салахов, Искандер Халилов… То есть, проживающие в России известные предприниматели, интеллигенция… Были и другие, не хочу всех перечислять. Это была очень сильная организация, которая хорошо работала годами.

— Вы перечислили имена. Есть мнение, что также, как Россия в канун президентских выборов 2013 года запустила проект «Союз миллиардеров», также и перед выборами 2018 года она может запустить план оказания давления на Баку. К тому же, есть версия, что в происходящем вокруг ВАК принимают участие представители «клуба миллиардеров». Что вы можете сказать про эти версии?

— Это мнение отдельных лиц, поэтому я не воспринимаю это всерьез.

— Фактически, вы были соучредителем Конгресса, но в последние годы предпочитаете оставаться в стороне от его деятельности. Это небеспричинно…

— Я активно принимал участие в создании этой организации, помогал как мог. Это естественно, я знал там многих, у меня были выходы на нужных людей. Например, тогда в Аппарате Президента России нам предложили выделить эфирное время, чтобы мы пропагандировали там нашу нацию, культуру, работу Конгресса. Тогда Путин только пришел к власти, и у него были очень хорошие отношения с покойным Гейдаром Алиевым, они относились друг к другу с большим уважением. Поэтому Путин постарался помочь чем мог азербайджанской диаспоре. Это факты.

— Происходящее вокруг ведущей диаспорской организации в России было встречено неоднозначно, более убедительно звучит версия о влиянии правящих кругов России…

— Нынешняя азербайджанская диаспора уже не та, которая была в 2001 году и в последующие годы. Тогда это была очень монолитная организация. А теперь непонятно, что там происходит.

— Так как представитель Минюста не явился в суд, процесс перенесен на 25 апреля. Как вы думаете, указывает ли решение об откладывании процесса на отказ от иска, или рано делать такой вывод? Каковы ваши ожидания?

— Когда я занялся этим вопросом после разговора с Назим муаллимом, документы были уже в Верховном суде. Если бы документы были в Минюсте, можно было бы принять какие-то меры. А теперь остается только ждать, чтобы Верховный суд не вынес решения о ликвидации регистрации Конгресса. Я попросил Москву, чтобы только не ликвидировали регистрацию организации. Теперь жду, чтобы мою просьбу учли. Я сделал все, что мог. Скоро я поеду в Москву, я буду там раньше судебного рассмотрения. Как азербайджанец, несмотря на то, что я не имею никакого отношения к Конгрессу, я не могу оставаться равнодушным к этому делу и займусь им по своей личной инициативе.

— Это произошло после заявления Сергея Лаврова, что «Россия хочет видеть Азербайджан в Евразийской союзе». Совпадение ли это?

— Это не такой уж серьезный вопрос. Не стоит его раздувать и политизировать. В газетах это даже связывают с Лапшиным. Но это несерьезный подход.

— Но есть и другой момент: запрет на импорт товаров из Азербайджана на наших северных границах, проблемы, создаваемые нашим дальнобойщикам. Что вы можете сказать об этом? Не может быть, чтобы Россия была во всем права…

— Несколько месяцев тому назад на границе остались 800 грузовых машин. Я решил проблему. Теперь говорите, что сложилась та же самая ситуация. Скажу причину – большинство товаров прибыло из Турции, а это запрещено. Есть и еще один момент. Вопрос не в пропуске через границу и он не связан с таможней. Российские дальнобойщики перекрыли там платную дорогу. Они говорят прибывающим из Азербайджана водителям, чтобы они присоединились к их акции, боролись вместе с ними, чтобы не платить за использование дороги! Речь идет об этом. Не стоит искать тут политическую подоплеку.

— Известный российский телеведущий Владимир Соловьев после визита в Баку и встречи с президентом Азербайджана сказал интересную фразу. «Когда мы говорили о сотрудничестве между Россией и Азербайджаном, я сказал, что Россия Азербайджан никогда не предаст, он возразил мне – «Это Путин никогда не предаст»», — процитировал Ильма Алиева Соловьев. Вы близко знакомы с Путиным, что вы можете об этом сказать? Полностью ли искренно отношение Путина к независимому Азербайджану?

— На нынешнем этапе отношения президентов Азербайджана и России находятся на высоком уровне, и такие мелочи никогда не смогут повлиять на них.

— У месседжа Лаврова Баку о Таможенном союзе мог быть подтекст… Или его заявление о том, что «Нагорный Карабах – не внутреннее дело Азербайджана»…

— Я уже комментировал эти слова Лаврова о Карабахе. Нет ничего плохого в приглашении вступить в экономический союз, решение принимает сама страна, если ей выгодно – вступает, если не выгодно – то нет.

— Молдова приняла решение в связи с Евразийским союзом…

— Несмотря на то, что Молдова ближе к Европе со всех сторон и принимает их принципы, но Европа не может ей запрещать.

— Возможно ли, чтобы Азербайджан предпринял аналогичный шаг?

— Речь идет о присоединении к экономическому союзу. Если это принесет экономическую пользу Азербайджану, то почему бы и нет. А в политическую сторону я не вмешиваюсь. Но если это принесет вред Азербайджану, то, естественно, не стоит вступать в этот союз. Если сейчас мы не хотим вступать в него, значит нам это не выгодно.

— Ильхам муаллим, остается ли опасность создания «нового СССР»?

— Выкиньте это из головы. Это невозможно…