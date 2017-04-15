В США в Оклахоме 51-летнюю Женеву Робинсон приговорили к пожизненному заключению за то, что она запугивала свою 7-летнюю внучку в костюме ведьмы, сообщает Газета. ру со ссылкой на Associated Press.

Робинсон признала себя виновной в пяти случаях жестокого обращения с ребенком.

Уточняется, что женщина, одевшись как ведьма Нельда, запугивала ребенка, царапала шею девочки, била по лицу и отрезала волосы, пока та спала.

Адвокат Робинсон заявил, что ей «не хватало ресурсов, чтобы контролировать ребенка».

По словам женщины, она понимает, что зашла слишком далеко, а также принимает лекарства от биполярного расстройства и шизофрении.