Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов рассказал, что Чейз Кэри извинился на критику в адрес бакинского этапа.

Как передает f1only.ru, в середине марта президент Liberty Media Грег Маффей обвинил организаторов Гран При Азербайджана в неспособности помочь Формуле 1 в продвижении брэнда, заявив, что этап появился в календаре только из-за финансовой привлекательности.

«Я разговаривал с Кэри, – цитирует Рагимова Motorsport – Изначально это был разговор на другую тему, но данный вопрос также был поднят, и мы сошлись на том, что не все разделяют это мнение.

Чейз извинился за произошедшее. Он дал понять, что не согласен со сказанным. Он был очень расстроен из-за этой ситуации и что ее подняли на такой уровень. Было приятно слышать, что Чейз не разделяет это мнение.

Думаю, мы закончили с этой темой, будем просто двигаться дальше и покажем всем, кто не был на гонке, что мы делаем отличную работу, и это будет великолепный этап».