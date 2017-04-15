На улице Ханифы Алескерова будут вестись работы по обновлению дорожной разметки и пешеходных переходов, в связи с чем движение транспорта на указанной улице будет частично ограничено, сообщили в ОАО «Azəravtoyol».

Кроме того, в субботу, 15 апреля с 22:00 и до утра 16 апреля аналогичные работы будут проводиться на проспекте Гара Гараева в направлении улицы Мухаммеда Хади, а также на участке проспекта Ататюрка до улицы Нахчывани.

Движение транспорта на этих дорогах будет полностью или частично ограничено. В связи с этим «Azəravtoyol» просит водителей быть внимательными на этих дорогах и рекомендует выбирать альтернативные пути.