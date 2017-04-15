Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) применили в пятницу отравляющие вещества в недавно освобожденных районах на западе иракского Мосула.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на анонимный источник в иракской армии.

По его словам, боевики ИГ запустили ракету с хлором. В результате атаки у семерых военных возникли проблемы с дыханием, они были госпитализированы.

Кампания по освобождению Мосула — второго по величине города Ирака и главного оплота ИГ в стране — началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов.