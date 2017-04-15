Регистрация кандидатов на предстоящих 19 мая президентских выборах в Иране завершилась.

Как передает ТАСС, согласно обнародованным МВД ИРИ данным, по итогам продолжавшейся пять дней регистрационной кампании удостоверения кандидатов получили 1636 человек — 1499 мужчин и 137 женщин.

Одними из последних зарегистрировались мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири. В пятницу в предвыборную гонку вступили два ее бесспорных фаворита — действующий президент Хасан Роухани и кандидат от альянса консервативных партий «Народный фронт революционных сил Ирана» Эбрахим Раиси. Как ожидается, основная борьба развернется между ними.

В ближайшие дни Наблюдательный совет (НБ) Ирана, в состав которого входят представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы, рассмотрит все кандидатуры на предмет их компетенции и способности возглавить исполнительную власть. Как показывает практика прошлых президентских кампаний, подавляющее большинство кандидатур будет отклонено. К участию в избирательной кампании будут допущены лишь наиболее достойные политики.

Для победы на выборах необходимо набрать 50% плюс один голос. Если никто из утвержденных НБ претендентов не перешагнет этот рубеж, то пройдет второй тур. В нем будут соперничать только два претендента — лидеры по итогам первого тура.

Избрание президентом на три срока подряд запрещено конституцией Ирана.