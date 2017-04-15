Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ряд западных стран «любят вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не могут вылечиться от этого недуга». Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Чавушоглу, «недуг продолжается уже не один год».

«Эта категория государств возомнила себя «начальниками» над остальными», — сказал он на встрече с представителями русской общины провинции Анталья.

Глава МИД Турции заявил, что Европу «беспокоит сближение Турции и России».

Также он заявил, что Анкара намерена укреплять сотрудничество с Россией в «вопросе борьбы с проявлениями терроризма».

«Специалисты двух стран начали чаще проводить встречи», — сказал он.