Досрочное голосование на референдуме по поправкам в турецкую конституцию, который пройдет в самой Турции 16 апреля, прошло на территории России. В голосовании приняли участие более 3 тысяч человек, результаты отправлены в Анкару, сообщили РИА Новости в посольстве Турции в РФ.

«В России проголосовало 3224 (человека — ред.), из них 2292 — в Москве. Все прошло хорошо, данные после завершения голосования были направлены в Анкару», — сказал глава пресс-службы посольства Орхан Газигиль.

Он уточнил, что голосование проходило 8-9 апреля на территории посольства в Москве, а также в трех генеральных консульствах на территории РФ — в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Казани.

По даннам посольства, в РФ проживает около 50 тысяч граждан Турции.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля референдум по пакету изменений в конституцию — парламентскую республику планируется превратить в президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.