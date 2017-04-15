Финская организация SETA, борющаяся за права сексуальных и гендерных меньшинств, начала сбор средств, чтобы помочь эвакуировать из Чечни людей нетрадиционной ориентации, передает Росбалт со ссылкой на Yle.

«Ситуация в Чечне на данный момент настолько ужасающая, что в Финляндии должны отреагировать на это», — заявил генеральный секретарь SETA Кертту Тарьямо. «Российские ЛГБТ -организации стали эвакуировать чеченских геев. Мы спросили, можем ли мы оказать им помощь, например, путем сбора средств. Они ответили утвердительно, — добавил он.

Помощь чеченским гомосексуалам также решили оказать в Швеции. За одну неделю там удалось собрать около 50 000 евро.

Ранее российская «Новая газета» сообщила о «скоординированной кампания», в ходе которой были похищены сотни мужчин, считавшихся гомосексуалами. По данным СМИ, мужчин подвергли пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая их раскрыть информацию о других известных им гомосексуалах. Позднее члены Российской ЛГБТ-сети подтвердили имевшуюся в распоряжении газеты информацию и организовали горячую линию, предлагающую помощь желающим покинуть регион по соображениям безопасности. В то же время правозащитники предупреждают, некоторые из предложений помощи, сделанных через Сеть, могут быть использованы организаторами преступлений в отношении ЛГБТИ для слежки за своими потенциальными жертвами.