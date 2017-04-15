Специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) поместили Азербайджан на 71-е место в рейтинге стран с наиболее конкурентоспособным туристическим сектором.

Всего в списке из 136 стран. Первые три места заняли Испания, Франция и Германия. Россия расположилась на 43-й позиции, опередив Турцию, Болгарию и Польшу. Армения заняла 84 строчку, Грузия — 70.

Рейтинг конкурентоспособности в сфере туризма составляется экспертами ВЭФ на протяжении 11 лет. В нем страны оцениваются по семибалльной шкале по целому ряду показателей, включая уровень туристической инфраструктуры, безопасности, экологическую и санитарно-гигиеническую обстановку.