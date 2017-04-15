Возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном оппозиционный блок «Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении» (Конгресс-НПА) подал в пятницу заявление в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты парламентских выборов, передает РИА Новости.

Ранее альянс обратился с аналогичным требованием в ЦИК, который 9 апреля отклонил заявку, мотивировав это тем, что указанные в ней положения не могут служить обоснованием для признания результатов голосования недействительными, так как нарушений, влияющих на итоги выборов, зафиксировано не было.

«Мы представили заявление от имени альянса и инициативы «Гражданин-наблюдатель»… Мы считаем, что во время выборов 2 апреля государство не обеспечили основные принципы — свободное волеизъявление, право на тайное голосование. Был использован административный ресурс», — сказал журналистам адвокат Тигран Егорян.

В результате обращения в КС может быть перенесено первое заседание нового парламента. Согласно конституции, первая сессия вновь избранного Национального собрания созывается в третий четверг после выборов. С учетом того, что ЦИК утвердил результаты голосования 9 апреля, парламент должен был начать работу 27 апреля, однако после подачи иска первое заседание, вероятно, будет перенесено на май. Максимальный срок рассмотрения заявления Конституционным судом – 15 дней.