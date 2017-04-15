«Некоторые люди, прикрываясь религией, пытаются создать напряженность вокруг мечети «Hacı Cavad».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде. По его словам, те, кто пытался создать напряженность, не имеют никакого отношения ни к этой мечети, ни к этому кварталу:

«Президент выразил свою конкретную позицию по этому вопросу, и верующие поддерживают этот шаг главы государства. Ильхам Алиев, воспитанный Гейдаром Алиевым и Зарифой ханым Алиевой, проводит очень существенную работу по сохранению религиозных памятников, наших национально-моральных ценностей и иншааллах сделает еще больше. Президент всегда выполнял свои обещания, данные им верующим».