Президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Лондон желает проехаться по городу на золотой карете королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на неназванных чиновников, передает RT.

Как отмечает газета, в Белом доме дали понять, что каретная процессия по центру британской столицы является важным элементом визита американского президента в Лондон, который ожидается во вторую неделю октября.

Британские силы безопасности предупредили, что каретная прогулка потребует мощной операции по обеспечению безопасности, чего не предполагали все предыдущие визиты президентов в Великобританию.