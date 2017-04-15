Заявление беглого сирийского генерала о том, что Дамаск скрыл запасы химического оружия, могло быть сделано под давлением. Такую точку зрения, как сообщает ТАСС, высказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я читал сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала. Из них следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия», — отметил министр.

Он напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже в 2014 году получила от сирийского правительства данные о запасах химоружия. «Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тысячи тонн, тогда как генерал заявил о том, что всего химического оружия было две тысячи тонн. Но почему генерал, если он знал про две тысячи тонн, три года молчал?» — задался вопросом Лавров.

«Поэтому я думаю, что любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», — подытожил глава российского МИД.