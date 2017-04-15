Уголовный суд Каира приговорил министра иностранных дел эпохи Хосни Мубарака Хабиба аль-Адли к семи годам тюрьмы за присвоение госсредств, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал «Масрави».

Бывший министр также обязан оплатить штраф в размере 196 миллионов египетских фунтов (порядка 11 миллионов долларов США). Вместе с аль-Адли к тюремному заключению также приговорены еще два бывших чиновника МВД.

Хабиби аль-Адли был оправдан по всем предыдущим судебным процессам, в том числе, за причастность к убийству демонстрантов в январе 2011 года. Вынесенный в субботу приговор также может быть оспорен в суде высшей инстанции.