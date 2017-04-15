По меньшей мере 11 мирных жителей погибли, когда их фургон подорвался на придорожной мине в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Погибшие ехали из отдаленного округа Нава в столицу провинции город Лашкаргах. «Взрыв был большой силы, и все, кто находился в фургоне, погибли», — заявил представитель властей Омар Жвак.

По его словам, власти пытаются установить, есть ли среди погибших женщины и дети.

Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку «Талибан», отметив, что мина была заложена на дороге, которую часто используют военные. Именно они, по его словам, и были целью боевиков, информирует РИА Новости.