«Сегодня Азербайджан и Грузия, как и в ряде других сфер, успешно осуществляют проект по транспортировке электроэнергии. Уже есть очень хорошие достижения, и мы намерены еще более расширить этот проект».

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Министр отметил, что сегодня успешно продолжается и работа «энергетического моста» между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Именно за счет этого моста в 2016 году из Азербайджана в Турцию, транзитом через территорию Грузии, было поставлено около 1 млрд киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время ведется работа по усилению энергетического обмена в пограничных зонах.

«Я думаю, что в 2017 году мы добьемся еще больших успехов в этой области, и показатель в направлении передачи электроэнергии еще больше увеличится», — отметил К. Каладзе.