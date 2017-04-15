Съемки первого российско-сирийского фильма «Пальмира» начнутся в конце года. Об этом сообщил режиссер и сценарист картины Иван Болотников, его слова приводит Gazata.ru.

В планах режиссера начать подготовительный этап осенью этого года, а приступить непосредственно к съемкам — в конце года. По словам Болотникова, проект является международным, и кроме России и Сирии в нем будут задействованы Ливан, Франция и другие страны.

Картина будет рассказывать о дагестанском враче, жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми тайно бежит в Сирию.