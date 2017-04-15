Евросоюз работает над «щадящим» планом выхода Великобритании, благодаря которому можно будет сохранить текущие деловые связи. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники.

Этот план издание назвало «норвежским вариантом», поскольку в его основе лежит модель отношений Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии с ЕС. Они не входят в блок, но имеют свободный доступ на его рынки капитала, услуг и рабочей силы.

По плану сначала Британия станет членом Европейской ассоциации свободной торговли, что позволит в будущем обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону и получить свободный доступ к единому рынку ЕС.

«Это временное решение, которое принесет как можно меньше неудобств для бизнеса по обе стороны Ла-Манша», — сказал источник.

Издание отмечает, что этот план может быть отвергнут последовательными сторонниками Brexit, поскольку в этом случае Лондон должен будет согласиться с четырьмя основополагающими свободами ЕС: свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и людей.