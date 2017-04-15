Руководство Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) обеспокоено обращением депутатов Запорожского областного совета к Верховной Раде Украины с призывом объявить 24 апреля днем памяти жертв трагедии армянского народа, заявил Report первый заместить главы ОДАУ Мурад Джафаров.

«События начала XX века недостаточно изучены и им еще подлежит дать историческую оценку. Армяне не раз прибегали к уничтожению представителей других народов, даже в конце XX века бесчеловечный акт геноцида азербайджанцев в Ходжалинской резне и последующей оккупации части Азербайджана», — заявил М.Джафаров.

По его словам, признание факта «геноцида» повлечет резкое ухудшение дружеских отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

«Армения числится среди тех стран, которые не поддерживают Украину в ООН и других международных организациях, и регулярно голосует против интересов Украины», — отметил замглавы объединения.

Он подчеркнул, что азербайджанская диаспора в связи со «скороспешным обращением» к Верховной Раде выражает свою обеспокоенность.

М.Джафаров также добавил, что претензии армянской стороны относительно событий 1915 года не имеют ничего общего с историческими фактами и исторической справедливостью.