Российская противокорабельная ракета «Циркон» в ходе испытаний достигла скорости, которая в восемь раз выше скорости звука (около 9800 км/ч). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета)», — сказал источник, не назвав дату проведения испытаний и место, откуда производился запуск.

«Циркон», как отмечается, может запускаться с универсальных пусковых установок 3С14. Согласно открытым данным, дальность ее стрельбы составляет 400 км, а скорость может достигать 4–6 Махов.