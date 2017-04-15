Полиция Петербурга задержала несколько участников автопробега Объединения перевозчиков России по Невскому проспекту в поддержку протестов дальнобойщиков.

Как сообщает русская служба Би-би-си, задержаны по меньшей мере пять человек, среди которых лидеры протеста Андрей Бажутин и Сергей Владимиров. Задержанных везут в отделение полиции города Пушкина, им вменяют в вину неповиновение полиции.

Конфликт с правоохранительными органами начался почти сразу после старта автопробега.

Колонне участников не дали отъехать от лагеря: как только машины тронулись, их остановили. Претензии правоохранительных органов вызвали наклейки под лобовыми стеклами автомобилей.

Затем одного из участников попытались задержать а ходе перепалки при проверке документов. Попытки других участников протеста вступиться за него привели к более масштабным и уже жестким задержаниям с участием ОМОНа.

Несколько объединений перевозчиков с 27 марта объявили о проведении всероссийской забастовки. Они, в частности, требуют отмены платы за проезд большегрузов по федеральным дорогам через систему «Платон» и отмены транспортного налога.

С 15 апреля тариф в системе «Платон» официально повышен до 1,9 рубля за километр пути. Такое решение председатель правительства Дмитрий Медведев принял после встречи с представителями малого и среднего бизнеса 23 марта.