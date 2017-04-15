Экс-президент Афганистана Хамид Карзай раскритиковал нанесение США удара сверхмощной неядерной бомбой по позициям «Исламского государства» в этой стране, сообщает в субботу сайт местного телеканала Tolo News.

По его словам, бомбардировка была спланирована в США заранее, а присутствие ИГ в Афганистане стало для Вашингтона лишь предлогом для того, чтобы применить в бою эту бомбу и испытать ее как оружие массового поражения.

Х.Карзай раскритиковал также нынешнее правительство Афганистана за то, что «оно позволило США сбросить такую большую неядерную бомбу».

«Если правительство это одобрило, то это госизмена», — заявил он, назвав также правительство Афганистана «символическим».

США в четверг применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу. Целью удара было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того, чтобы скрытно перемещаться. По последним данным, в результате удара было ликвидировано не менее 94 боевиков, включая четырех главарей ИГ.