По указанию президента Ильхама Алиева приостановлено строительство жилого здания на территории «Дома охотника» на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Причиной остановки строительства является незаконная вырубка строительной компанией 54 деревьев и полное уничтожение озеленения на этой территории.

По информационному табло на месте строительства, по адресу, указанному в Ясамальском районе, велось строительство жилого и торгового центра “Böyük Plaza”. Однако компания, которая вела строительство, нарушив существующие законы, незаконно уничтожила с помощью тяжелой техники деревья на этой территории.

Вопрос серьезно обеспокоил жильцов, проживающих в близлежащих зданиях.

«Президент жестко отреагировал на нарушение закона, допущенное во время строительства, и на вырубку деревьев, и дал указание о незамедлительной остановке строительных работ и расследовании этого инцидента, взяв под свой контроль, данный вопрос.

Проводя осмотр территории на проспекте Метбуат Ясамальского района, министерство экологии и природных ресурсов составило акт об уничтожении деревьев, компания, осуществляющая строительство жилого здания, была оштрафована на 130 тысяч манатов, и по данному факту возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении пресс-службы.