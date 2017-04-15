Отмечается, что толчки были зафиксированы в области Антофагаста на севере страны, в 69 км от населённого пункта Сан-Педро-де-Атакама.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
Отмечается, что толчки были зафиксированы в области Антофагаста на севере страны, в 69 км от населённого пункта Сан-Педро-де-Атакама.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
Дата: 2017/04/15 14:44
Раздел: Мир
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