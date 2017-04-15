В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что толчки были зафиксированы в области Антофагаста на севере страны, в 69 км от населённого пункта Сан-Педро-де-Атакама.

Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.