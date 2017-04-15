Все десять учеников школы №22, размещенные в больницу в результате произошедшего вчера пищевого отравления, выписаны домой.

Как сообщили АПА в Объединённой детской инфекционной больнице № 5, сегодня ученики были повторно обследованы, они чувствуют себя нормально и никаких угроз для их жизни нет. Ученики выписаны из больницы.

Как сообщили ученики и их родители, отравление произошло от кондитерского изделия. Так, купленные в честь дня рождения одного из учеников пирожные были розданы всему пятому классу. В результате чего произошло пищевое отравление.