С 16 апреля начинается диагностическое оценивание учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Агдамского,Физулинского, Бардинского, Тертерского, Бейлаганского, Лачынского, Кельбеджарского,Ходжавендского и Джабраильского районов.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, оценивание продлится 5 дней. Диагностическое оценивание, в котором примут участие более 10 тыс. учителей, пройдет в Бардинском олимпийском спортивном комплексе.

Информацию о дате и времени экзаменов учителя, которые примут участие в диагностическом оценивании, смогут получить в разделе «Личная страница» на сайте dq.edu.az.

Отметим, что в апреле-мае текущего года в 26 районах и городах страны будет проводиться диагностическая оценка знаний и навыков учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.