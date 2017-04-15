Сотрудник Управления охраны министерства внутренних дел Загатальского района Турал Гаджиомеров, избивший 3-месячного щенка, принадлежащего местному жителю Низами Рамазанову, уволен и оштрафован на 500 манат.

«Жалоба в отношении Т.Гаджиомерова была рассмотрена и 31 марта, было выявлено, что он избил собаку с особой жестокостью. Гаджиомеров был оштрафован на 500 манатов согласно соответствующей статье Кодекса административных правонарушений», — сообщил СМИ зоозащитник Эльхан Мирзоев.

Инцидент произошел в селе Мухах 17 марта. Щенок в результате избиения получил тяжелые травмы, ослеп.

Сам Т.Гаджиомеров заявил СМИ, что неоднократно предупреждал своего соседа не выпускать собаку. «У меня есть бараны, я выпускаю их на улицу. Сколько я им говорил, все без толку. В тот день я гнал скот домой, когда собака набросилась на меня и стала лаять. Я бросил в нее камень, чтобы отогнать».