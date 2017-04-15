Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после инцидента под Идлибом и удара США по сирийской авиабазе создалась угроза для продвижения мирного урегулирования в Сирии, передает РИА «Новости».

«В последние дни создалась угроза продвижению по всем этим направлениям в результате инцидента с применением химического оружия в Идлибе и последовавшей за этим противоправной акцией США в виде удара по военному аэродрому сирийских вооруженных сил», — заявил Лавров на пресс-конференции со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани.